Klubbane reagerer på manglande drahjelp frå kommunen: – Det er brot på prinsippa.

Fotlandsvåg IL og Mjøsdalen IL har brukt rundt fem millionar kroner og tallause dugnadstimar på den flunkande nye Fotlandsvåg arena. No treng dei eit reiskapshus. Men det vil ikkje kommunen vere med på.

Utstyr til den flunkande nye Fotlandsvåg Arena står strødd rundt på området.

– Me kan jo ikkje ha det slik. Me treng eit reiskapshus for å drive på her. Elles blir det umogleg.