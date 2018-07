Før sistekastet lå 22-åringen på nest sisteplass, men sistekastet på 61,12 sørget for at spydkasteren fullførte på femteplass.

– Jeg er godt fornøyd selv om det var en tung dag på jobben. I siste kast tok jeg ut det jeg hadde, og er glad for at spydet kom over 61 meter, sier Borge.

Borges sesongbeste er på 62,42 meter.

Tekniske justeringer som må til

Spydkasteren hadde serien dødt, 55,98, 58,33, dødt, 56,23 og 61,12.

– Hva skal til for at du når noen meter lengre, og virkelig kjemper om de jeve plasseringene?

– To ting. Jeg må bli bedre på å stå i mot kastet, samtidig som jeg må få et heng i brystet, forklarer hun kontant.

– Her må du forklare, Sigrid.

– Hehe. Jeg har en tendens til å kaste litt før jeg stopper foten. Det ønskelige er at armen kommer som en pisk. Sitter det tekniske som det skal, kan det gå virkelig langt, sier norges beste spydkaster.

Usikker på pengepremie

Med femteplassen i stevnet får ostringen en fin liten sum med penger. Akkurat hvor mye, er litt vanskelig å si.

– Jeg er temmelig ny i dette «gamet», så der er jeg litt usikker. Mye er det nok ikke Som en sommerjobb hjemme, kanskje.

Nikola Ogrodníková fra Tsjekkia vant øvelsen med et bestekast på 65,02 meter. Ni deltakere deltok.