Snublefantene var alt ferdigplastra da de møtte opp i hallen denne actionfylte kvelden i Bjørnarhallen.

– Vi spiller for å vinne! forteller Snublefant-spiller Maia Syvertsen (11) selvsikkert til Bygdanytt.

Maia Syvertsen (11) er utrolig lettet av å vunnet sin første kamp for kvelden Foto: Martine Sagmyr Selle

To netter

For andre gang har Bjørnar invitert til et av deres mest inkluderende arrangementer. Nattcupen er åpen for alle, uansett om man driver håndball og fotball fra før.

Her skal alle nemlig en omgang med hver ballsport i en og samme kamp.

– Er det mange som har meldt seg på i år?

– Det var såpass pågang i år, at vi faktisk måtte utvide nattcupen til to netter istedenfor for bare én! forteller Bjørnar-legenden og mor Therese Heggem (37).

Therese Heggem (37) har ett godt overblikk over kveldens kamper fra der hun står Foto: Martine Sagmyr Selle

Det yrer rundt oss av små spillere som varmer opp og gjør seg klar før sine første kamper.

– Det gir meg veldig mye glede av å se så mange nye fjes, legger hun til.

Plastret fra topp til tå

– Kan du hjelpe meg med drakten? spør sønnen Haldor Eriksen Fagerhaug (12) imens han holder frem sportsteipen, som alt mange av de andre i Snubelfantene har benyttet for å "pynte" seg med.

"Snublefoten" Haldor Eriksen Fagerhaug (12) klar for å stå i mål! Foto: Martine Sagmyr Selle

Det tar ikke langt tid før resten av laget begynner å samle seg og gjøre seg klar for kveldens første kamp.

– Så hvorfor landet dere på lagnavnet Snublefantene?

- Det kan hende at vi er litt flinkere til å tryne enn vi tørr å innrømme, fniser Anna Amilie Rasmussen (11).

(f.v.) Anna Amilie Rasmussen (11), Åshild Lohne Vestreim (11) og Anne Reidun Rasmussen (42) er alle spente på om Snublefantene vil leve opp til navnet. Foto: Martine Sagmyr Selle

Det bekrefter mamma og dagens lagleder, Anne Reidun Rasmussen (42).

– Vi får håpe vi unngår for mange skader i kveld, sier hun håpefull.

– Men jeg er redd for at de lever opp til navnet sitt!

Ingen gevinst uten å satse

– Hva er målet for kvelden?

– Målet er å nå helt til topps!, skyter venninnen Maia inn.

Foruten selve kampene, så er det en annen intern konkurranse innad på cupen. Det blir nemlig premiering av beste lagdrakt og dette var det mange av de påmeldte som var klar over.

Nattcup gir ikke bare premier til førsteplassen i cup-en, men også for beste lagdrakt! Foto: Martine Sagmyr Selle

Til tross for at mange prøvde å hevde seg i konkurransen, falt seieren til «Mummitrollene». Og det var en overrasket og glad gjeng som mottok hver sin unike Nattcup-drakt.

Lørdagsrapporten

Bygdanytt tok kontakt med mor Anne Rasmussen etter cupen for å høre hvordan det gikk med Anna og vennene hennes til slutt.

– Hvordan gikk det i semifinalen?

– Snublefantene tapte dessverre semifinalen mot sine gode venner Mammadaltene, og de var jo selvfølgelig litt skuffet over at de ikke nådde helt frem, forteller Anne.

– Men de ble igjen for å heie vennene sine frem, og vise stor omsorg.

– Hvordan har husets spiller det «dagen derpå»?

– Anna er godt sliten og sov ekstra lenge. Men hun syntes som de andre at kvelden hadde vært kjempegøy! Vi voksne syntes jo også det har vært kjekt å få være med på dette sammen med barna våre, og glad for at Bjørnar arrangerer arrangementer som dette.

Det er mange spente spillere som er klare for kamp! Foto: Martine Sagmyr Selle

Jonas Heggem Stavenes (11) og Maia Syvertsen (11) i fullt forsvar. Foto: Martine Sagmyr Selle

(F.v.) Lukas Aasen (11), Mikael Garnes (11), Ulrik Brusdal Solhaug (11) og Theo Fredheim (11) er utrolig stolte av lagdraktene sine til Bombakalat Boys Foto: Martine Sagmyr Selle

Anna Amilie Rasmussen (11) får igjen pusten på banen Foto: Martine Sagmyr Selle

(f.v.) Åshild Lohne Vestrheim (11) og Maia Syvertsen i aksjon under fotballomgangen. Foto: Martine Sagmyr Selle

Gleden er også stor hos lagvenninnen Isabella Hegland Mathiesen (12) etter en godt spilt kamp Foto: Martine Sagmyr Selle

Mor Anette Wasa Tverlid (48) og far Steinar Wasa Tverlid (54) er et par skikkelige stolte og engasjerte foreldre! Foto: Martine Sagmyr Selle

Det mangler ikke på publikum! Foto: Martine Sagmyr Selle

Full action med Snublefantene. Foto: Martine Sagmyr Selle

(f.v.) "Mammadaltene" Liam Christopher Halstead (12) og Emil Gunnarsen Kjeilen (11) har fått med seg supporter Noah Nøkling Sæle (11) på tribunen Foto: Martine Sagmyr Selle

Isabella Hegland Mathiesen (12) rapporterer at noen av plastrene nå brukes til kampskader etter sin andre kamp Foto: Martine Sagmyr Selle

Iblant må man ta litt pauser innimellom kampene. Foto: Martine Sagmyr Selle

(f.h) Isa Solberg Sigurdson (11), Mille Erdal Bingen (12) og Ine Wasa Tverlid (11) stortrives på cupen! Foto: Martine Sagmyr Selle

Det skal ikke mangle på engasjement fra supporter fedrene (F.h) Svein Ovar Kjeilen (46), Sigbjørn Jacobsen Eide (34) og Chris Halstead (48) oppe på tribunen. Foto: Martine Sagmyr Selle

Det er viktig å følge godt med på når man skal spille igjen! Foto: Martine Sagmyr Selle

(f.v.) Kim Moe (35), Ole Kristian Mathiesen (34) og Daniel Nientiedt (51) er ikke i tvil om at Snublefantene klarer å komme seg til semifinalen! Foto: Martine Sagmyr Selle

(F. V) "Mummitrollene" Eliza Alexandra Nazarewicz (10), Leah Holm Holthe (10), Michelle Bøe Frotjold (10) og Vanessa Marie Wik (11) Foto: Martine Sagmyr Selle

"Vitamin bjørnene" Dagny Elise Wærås (10) og Ada Korsen Brekke (11) møter den siste kampen i cupen før semifinalene med ett smil! Foto: Martine Sagmyr Selle