Osterøy-bedrifter blar opp for folkehelsa: – Eit kjempeviktig lågterskeltiltak!

I fjor deltok 33 000 personar i «Sykle til jobben»-kampanjen.

No har fleire Osterøy-bedrifter bladd opp pengar, slik at kampanjen er gratis for alle i kommunen. – Dette er ein lågterskel, sosial, miljøvenleg, unik og morsom konkurranse, seier Brit-Helen Simmenes.