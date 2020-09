Det som starta godt, enda til slutt med eit brak for Ivan (abo)

Denne helga debuterte ungguten Ivan Kallekleiv i rallycross på Eikås Motorsportsenter i Åsane. Det som starta godt, enda til slutt med knekt bakaksling og øydelagt girkasse.

Merete Tvedt Låstad

Ivan Kallekleiv frå Fotlandsvåg har alltid vore over gjennomsnittet interessert i bilar og motorar. Og med ein familie som driv entreprenørfirma, har han vore med på mange arbeidsoppdrag heilt frå han var liten gut.

Dette vekte interessa for dei store maskinane, 0g no er 18 år gamle Ivan gravemaskinførarlærling på dagtid, og mekkar bil på kveldstid. Hobbyen hans er motorsport, og klubben er NMK Bergen på Eikås i Åsane. Her finst den einaste motorsportbana i heile Bergensområdet.