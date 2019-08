Arna-Bjørnar møter Røa i kvartfinalen i norgesmesterskapet i fotball. Det ble klart da Norges fotballforbund torsdag formiddag trakk hvordan de åtte siste lagene skulle opp mot hverandre.

Fakta: Kvartfinalene i NM Trondheims-Ørn møter Sandviken Røa møter Arna-Bjørnar LSK Kvinner møter Kolbotn Avaldsnes møter Vålerenga Klokkeslett for kampene og hvem som får hjemmebane blir avgjort fredag

I åttedelsfinalen for en knapp uke siden ble det en spennende affære hjemme mot Stabæk. Kampen gikk til ekstraomganger, men etter Karoline Hauglans scoring i det 108. spilleminutt kunne AB-damene juble for seier.

I oppstarten av Toppserien etter ferien gikk det ikke like bra. Borte mot Avaldsnes gikk Arna-Bjørnar på et surt 1–2-tap. Dermed passerte Rogalands-laget bergenserne på tabellen, slik at Arna-Bjørnar nå er nummer ti av tolv lag i divisjonen.

Kvartfinale-motstander Røa ligger på sjetteplass med 14 poeng (mot AB sine elleve).