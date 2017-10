– Jeg skjønte ikke hvorfor han skulle skyte på det tidspunktet, så ble tatt litt på sengen, sier Florø-spiller Jonas Frøyen til Bygdanytt.

Det var i fjerdedivisjonskampen mellom Florø og Bjørnar 2 at Frøyen plutselig fikk en håndball i forplantningssystemet - eller familiejuvelene, om du vil.

– Hehe. Det var mildt sagt smertefullt, men jeg reiste meg opp og spilte rett etterpå, forteller hardhausen som ikke bærer noe nag overfor Bjørnar-spilleren.

– Nei da. Det er sånn som skjer. Jeg begynte også å le etter det hele, for publikum brøt og ut i latter. Andreas er en flott fyr, han, og ga meg en god klem etter kamp, så ingen problem mellom oss to.

Ikke med vilje

– Du vil tro at du greier å reprodusere i fremtiden?

– Haha. Ja, vil nå håpe det. Alt funker som det skal, tror jeg, ler håndballtalentet fra Florø.

Andreas Elisassen på sin side kan meddele at han ikke siktet med vilje, og sa unnskyld etter hendelsen. Klippet ble også plukket opp av TV 2, som først omtalte saken.

– Jeg håper han har det fint, ellers ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Eliassen.

PS: Bjørnar 2 tapte kampen 37–26.