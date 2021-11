Osterøy IL med knallsterk innsats i Stjerneserien

Osterøy sleit med å få nok spelarar til laga sine, men gjorde likevel ein knallsterk innsats i Stjerneserien laurdag.

– Eg veit at det er folk på Osterøy som me har bruk for, men som og har bruk for oss. Dei er kanskje ikkje klar over det, seier Asle Markusen trenar for....