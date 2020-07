Frode oppdaga ei ny verd i «boxen», og han er langt frå åleine (abo)

Medan mange treningssenter opplever tøffe tider under koronakrisa, har Crossfit Anterior på Storaneset ei heilt anna historie. – Over all forventing, seier ein av dei fire eigarane.

Kvartaltala frå ulike treningskjeder viser at, til dømes, Sats har blitt hardt råka av korona-restriksjonane.

Kjeda estimerer at pandemien har fjerna rundt 520 millionar kroner av omsetnaden, ifølgje E24.