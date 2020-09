Se bilde-bonanza fra tradisjonsrikt løp (abo)

– Det her har vært et årlig arrangement i hvert fall ti år. Vi håper gjennom å arrangere dette at flere får muligheten til å prøve og få smaken på olabil, forteller arrangør Jostein Mjelde (54).

– Jeg bare håper at vi ikke må avlyse i dag.

Med 22 millimeter regn i vente, valgte Mjeldalen Ungdomslag og naboene til Stokkestreeten å gjennomføre Mjeldalen Grand Prix. Matbord ble satt opp mens regnet herjet rundt dem. Tida var snart kommet for å gjøre klart for prøveløpet.