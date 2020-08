Jenterevolusjonen i Osterøy IL: – Me skal ha plass til alle (abo)

Jenter 13-gruppa til Osterøy tel heile 33 spelarar fordelt på tre lag. – Det kan sjå ut som me så langt har lukkast i rekrutteringsarbeidet vårt, seier ein av trenarane.

– Me prøver å lage eit opplegg som skal passe for absolutt alle som har lyst å spele fotball, seier trenar for den store J13-gruppa til Osterøy IL, Stein Erik Kollvangsnes til Osterøy IL si nettside og held fram:

– Hos oss skal det leggjast til rette for dei som vil bli best mogleg, men kanskje viktigast er det at flest mogleg blir med lengst mogleg. Det kan sjå ut som om me så langt har lukkast i arbeidet sidan me er heile 33 spelarar.