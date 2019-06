– Vi har justert døgnet litt her nede og står opp senere enn vanlig. Vi kjører en lett økt om morgenen for å få kroppen i gang. Så er det lunsj, og da er klokka plutselig to. Etterpå er det noen rolige timer hvor vi samler krefter og gjør oss klare for kvelden, og så er det avreise, sier Vilde Bøe Risa til NTB og får det til å høres ut som timene flyr.

– Noe dødtid blir det, men det er litt deilig det og.

Lagkaptein Maren Mjelde er blant dem som synes det blir mange timer å fordrive.

– Det er litt spesielt at kampene starter så sent, det er ikke noe vi er vant til. Vi må prøve å finne på ting som gjør at tiden går og at det ikke blir så mange tanker om det som skal skje senere. Sist begynte jeg å rydde rommet og re opp sengen, noe jeg normalt aldri gjør før en kamp, bare for å få tiden til å gå, sier hun.

– Vi må bare venne oss til det, for vi har visst lenge at vi skulle spille sent i VM.

Råd mot nerver

Karina Sævik, som sannsynligvis starter mot Frankrike og dermed får sin mesterskapsdebut, synes ikke det er noe stort problem å håndtere nervene og få tiden til å gå.

– Det er nok litt forskjellig fra person til person, men vi har vært gjennom det en gang allerede i VM. Det er bare å gjøre det du vil: Chille, se serier, kanskje gå en tur, sier hun og synes den fysiske morgenøkten er fin.

– Da unngår vi å sitte med kroppen i ro hele dagen.

Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen opplever heller ikke timene før kamp som noe problem.

– Vi klarte det fint sist. Vi har gjort noen små justeringer, som å flytte på døgnet og trene litt senere, sier «Caro».

– Jeg synes ikke det var så ille før kampen mot Nigeria. Det er bare å slappe av, spise godt og få nok søvn. Det gikk greit, sier Engen.

Lite søvn

For Guro Reiten finnes problemet med sen kampstart i andre ende av kampen.

– Jeg liker egentlig sene kamper bedre enn tidlige. Det eneste som er litt kjipt er at man ikke får sovet så mye etterpå, men det skal vi takle. Etter den korte treningsøkten om morgenen spiser vi, slapper av og koser oss, sier hun.

Konkurranseinstinktet kan også få luftet seg på hotellet i Biot i timene før kampen mot Frankrike på en fullsatt arena i Nice.

– Sist hadde vi en quiz på dagen for å samles og slå i hjel tid, sier Vilde Bøe Risa.

Etter unnagjort oppladning skal de norske sette Frankrike på prøve.

– Det er mange av oss som er litt nattdyr og funker best om kvelden, hevder Mjelde.