Martin Roe satte den imponerende norgesrekorden i tikamp, med 8228 poeng i Multistars i italienske Lana i fjor. I helgen var den rekord-jaktende mannen fra Trengereid igjen på plass i Italia for å sprenge 8000-skalaen. Det gikk ikke helt som planlagt, selv om resultatet er hans sjette beste noensinne.

Roe endte på en 4. plass, med 7914 poeng – ikke langt fra sin egne norske rekord. Det var kun den tjekkiske vinneren Jan Dolezal som kom over 8000 poeng i år, med 8117 poeng.

Fire av utøverne hadde bedre personlig rekord enn Roes norgesrekord fra i fjor.

Tung bane

Den tunge banen, i tillegg til det kalde og sure været i Italia, må ta sin del av skylden for at det ikke denne gang ble mer enn 8000 poeng.

– Det var en ekstremt kald dag i dag. Jeg hadde en veldig tung kropp med lite overskudd, sa Roe til friidrett.no etter konkurransen.

Roe sa på forhånd at han skulle bruke denne helgen til å gå en god gjennomkjøring.

– Det var alt i alt greit å gjennomføre, men jeg føler selv det er den tyngste tikampen jeg har gått. Det var vanskelig å holde fokus. Nå skal jeg få overskudd og mer power til Götzis.

I tillegg til 4. plassen fikk Martin Roe bestemannspremie for 7.44 i lengde, delt med vinneren på 110 meter hekk Yuma Maruyama.