Men etter kampen ble det for det meste snakket om en del utenomsportslige hendelser.

Spyttklyse

Kun ti minutter var spilt da Kamerun-keeperen plukket opp det som ble vurdert som et tilbakespill fra Augustine Ejangue, som til daglig spiller for Arna-Bjørnar.

Like etter fanget kameraet opp at Ejangue spyttet en klyse som traff armen til engelske Toni Duggan. På sosiale medier ble det i etterkant tatt opp hvorfor ikke VAR («video assistant referee») ikke grep inn i situasjonen. Mange andre igjen mente spyttingen ikke var intensjonell, og at det hele er blåst opp.

Fakta: Augustine Ejangue Augustine Sylvia Ejangue Siliki, som er hennes fulle navn, er 30 Hu har spilt for følgende klubber: Caiman FC, FK Energia Voronez og Rossianka i Russland, Tyresø i Sverige, Amazon Grimstad i Norge, Fortuna Hjørring i Danmark og Santa Tereza i Spania. Hun har spilt på kamerunske landslag siden 2006. Kilde: Arna-Bjørnar

Ejangue slapp altså unna en reaksjon, men England scoret på det påfølgende frisparket.

Stopp i kampen

Sekunder før pause kom 2-0, men engelskkvinnene måtte først dempe gleden etter at assistentdommeren vinket for offside. VAR-sjekken endte imidlertid med godkjent scoring.

I kjølvannet av 2-0-scoringen utspilte det seg merkelige scener i Valenciennes. De kamerunske spillerne nektet tilsynelatende å ta avspark og samlet seg midt på banen til en opphetet prat. Den spesielle episoden førte til et fire minutter langt opphold i spillet.

Ny stopp

Det skulle ikke bli siste gang i kampen. Kun to minutter ut i annen omgang trodde Ajara Njoya at hun hadde tent håpet for Kamerun med en flott scoring, men etter VAR-sjekk ble målet annullert.

Det satte igjen følelsene i kok i den kamerunske leiren, og på ny ble det flere minutter med venting og diskusjoner blant de kamerunske spillerne.

Til slutt vant altså England 3–0.

Torsdag 27. juni klokken 21 møter Maren Mjelde og Norge England i Le Havre.