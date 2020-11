Hallfloka for Bjørnar er løyst -

No kan byråd for barnehage, skule og idrett, Endre Tvinnereim (Ap) endeleg avsløre at ei leigeavtale mellom Bergen kommune og Jostein Garnes, eigar av Storaneset 30, har blitt inngått.

Frå høgre: Nils Magne Garnes, Jostein Garnes, Tormod Raa og Oddvar Herland kan juble over at hallfloka no ser ut til å bli løyst. Foto: Anders Totland

For at Bjørnar og skular kan nytte Storaneset som idrettshall, må ein først søke om bruksendring. No er hallen regulert til næring. Så må ein gjere nødvendige investeringar før hallen kan vrimle av handballspelarar.