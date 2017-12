Fem lovende idrettsutøvere fra Hordaland fikk onsdag 30.000 kroner hver i stipend.

Formålet er at pengene skal gi unge lovende utøvere mulighet til videre utvikling.

Friidrettsutøveren Martin Roe fra Trengereid var en av fem som fikk stipend. 25-åringen har hatt et imponerende år og endte blant annet på 12. plass i VM.

De andre fire utøverne er Casper Stornes (Askøy), Anna Dorthea Espevik (Tysnes), Marte Heggertveit (Bergen) og Sven Martin Skagestad (Bergen).

Kickboksing-stjernen Olina-Karin Fossdal fra Tysse på Osterøy ble også hedret av fylkeskommunen under den samme tilstelningen i Bergen.

Kravet for utmerkelsen som hun fikk er medaljeplassering i et verdensmesterskap, og Fossdal sikret seg som kjent bronsemedalje under VM i Budapest i november.