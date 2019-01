Det er viden kjent i fotballmiljøet at talent- og spillerutvikling er noe de satser på, og ikke minst kan, i Arna-Bjørnar.

Et solid lag av trenere og andre eksperter sørger for at talentene i Arna-Bjørnar får en personlig utvikling.

– Her skal det være mulig å dyrke frem verdens beste, samtidig som alle skal kunne finne sin plass i klubben, sier toppspillerutvikler Martin Knutsen Dolvik.

Se presentasjonen av alle spillerne i videoen under.

AB er klubben

De aller fleste fotballspillere drømmer om å bli så god som mulig, samtidig som en har det sosialt og kjekt.

For Helene Haugland Nesbø (14) er AB klubben i hennes hjerte.

– Det er jo klubben min hvor jeg har venninnene mine. Vi finner på ting, vi trener, vi henger, ja, Arna-Bjørnar er klubben, smiler hun og gjør seg klar for en litt annerledes økt.

Rekruttene og juniorene skulle egentlig ha spilt i gymsalen på Garnes ungdomsskule, men der måtte spillerne vike for elevenes diskotek.

– Sånt skjer. Vi kan ha en kul økt her på Idrettsparken, forteller J17-trener og AB-ildsjel, Anitra Lid.

Anders Totland

– De ser deg

– Hva er det med Arna-Bjørnar som gjør de så gode på talentutvikling?

– De ser deg. De ser talentet ditt. I tillegg har de en gjeng dyktige trenere som motiverer, sier Nesbø.

– Hva med fremtiden?

– Jeg vil jo satse. Og hvis jeg skal satse, så er Arna-Bjørnar klubben å gjøre det i.

Anders Totland

Anders Totland

J17-trener og alltid tilstedeværende, Antra Lid innser at talentarbeidet kan til tider være krevende.

– For å kunne gjøre hver enkelt spiller god må spilleren matches på ulike nivå. Her prøver vi å sette sammen en kabal for å finne best mulig løsning for hver enkelt spiller. Det tar tid, og er en krevende jobb. Men veldig interessant.

Anders Totland

Anders Totland

Full pakke

– Hvorfor er dere gode på akkurat dette i AB?

– Høy trenerkompetanse, dyktige fagfolk, dedikerte spillere og en bra fotballfilosofi. I tillegg ønsker vi å skape en god lagånd samtidig som enkeltmennesket utvikles på best mulig måte. Det synes jeg vi er gode på, informerer Lid.

– Føler du at du har tatt feil noen gang?

– Ja, ingen er perfekte, og innen fotball er det mange veier til å bli best.

Ungdommene trives

Fra VHFK dukker Janne Lampe (15) opp. Hun skiftet klubb etter nyttår for å kunne satse på keeper-karrieren.

– Opplegget til AB er bra. En interessant og variende treningshverdag som passer meg perfekt, sier burvokteren som spiller på J17-laget.

Anders Totland

19-åringen Vilde Nesbø Ådland er i samme båt og vil utvikle seg mest mulig.

– I AB har du folk som bryr seg. Om en vil satse eller ei. Jeg er her for det sosiale og sportslige. Det er sånn det skal være, påpeker 19-åringen fra Garnes.