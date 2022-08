Lokalfotballen: Matrosen er klar for å gå i krigen for sebratrøyene

Sebratrøyene har hatt ein tøff sesong i femtedivisjon.

– Sjå, ny lem på ferja. No treng han berre litt måling, så er han «good to go». Det er berre velstand, seier ein særs oppglødd til Stenersen om bord HF «Ole Bull» denne lune morgonen like før ferja legg til kai på Breistein.

Matrosen Robin har helgefri, og i hovudet hans er det berre éin ting som gjeld.