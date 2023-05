Laget har fått nye heltinner på plass: – Eg trudde aldri eg ville kome tilbake på ei bane

– Det handlar om gleda til idretten. Trening, lagkjensle, det sosiale, venskap. Fotball er meir enn berre å vinne, men sjølvsagt vil eg jo kjempe for at me skal gjere det best mogleg, seier Esperanza Galaz (18) etter ein lang kamp tilbake frå eit skademareritt.

.