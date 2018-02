I slutten av februar reiser det norske kvinnelandslaget til Algarve, der kamper mot Australia, Kina og Portugal venter. I siste liten ble AB-spiller Vilde Bøe Risa tatt ut i troppen, melder fotball.no.

Til stor glede for midtbanespilleren som måtte se 2017-sesongen fra sidelinjen.

– Det er utrolig kjekt å komme med i landslagstroppen igjen. Jeg visste at Sjøgren var her i La Manga og så på, og siden jeg ikke kan spille 90 minutter enda, så ble jeg litt overrasket over uttaket, forteller Bøe Risa til Bygdanytt.

Snart klar for 90 minutter

Bøe Risa selv er for tiden opptatt i La Manga med resten av rødtrøyene som tirsdag ettermiddag spilte sin andre kamp i Spania mot Røa.

En kamp AB dominerte totalt, men vant kun 1–0 etter et straffespark av Maria Brochmann.

Etter en hektisk tid med rødtrøyene venter noen dager fri før turen går til Portugal og viktige kamper for landslaget.

– Hvordan er kneet etter skaden? Når ser vi deg på banen i 90 minutter?

– Alt virker fint. Jeg mangler litt på den fysiske biten, men føler meg veldig bra. I dag spilte jeg 65 minutter mot Røa og kunne ha spilt mer, men det er fysioapparatet vi lytter til før jeg holder en hel kamp, meddeler hun.

– Hvordan vil det påvirke sesongoppkjøringen til laget at du og andre J-19 spillere forsvinner på landslagsoppdrag?

– Vi har trent godt her nede i varmen, og ja, det blir en litt svekket tropp i en liten periode, men den situasjonen kjenner hele laget til. Jeg tror nok at det skal gå bra frem mot seriestart, sier en tydelig fornøyd Bøe Risa etter kampen mot Røa tirsdag kveld.