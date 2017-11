Det norske laget imponerte periodevis i første omgang, men raknet ved pause, ga bort to tabbemål og måtte tåle sitt aller første tap for Canada, etter åtte seirer og tre uavgjorte i 11 tidligere møter.

Norge innledet kampen klart best og skapte både sjanser og en rekke hjørnespark. På den femte norske corneren steg midtstopper Ina Gausdal i været ved lengste stolpe og stanget Norge i ledelse.

Caroline Graham Hansen lå tidlig nede og fikk behandling for en smell, men hun kom tilbake og straffet Canada med en ballerobring høyt på banen etterfulgt av et utakbart skudd forbi keeper Stephanie Labbe.

– Vi var veldig gode før pause, særlig den første halvtimen. Vi kontrollerte kampen mot et av de fem-seks beste lagene i verden, sa landslagssjef Martin Sjögren til fotball.no.

Ved pause var Norge på god vei til en seier som ville gitt Sjögren like mange seirer som tap i et vanskelig første år som norsk landslagssjef.

Snudd på hodet

Så skjedde en forvandling i pausen i Marbella. I annen omgang var det Canada som styrte tempoet, presset motstanderen tilbake og kom til sjanser. To grove norske forsvarsfeil ble utnyttet til å utligne, og før det var spilt 20 minutter av omgangen var Canada i ledelse.

– Canada presset høyere og satte opp tempoet. Vi ble litt stresset, og så gjorde vi feil som ga dem to mål, sa Sjögren.

I det 53. minutt slapp Canada inn i kampen da Cecilie Fiskerstrand og Gausdal rotet det til. Keeperen rullet ballen ut til stopperen på 16-meteren, men hun spilte den upresist tilbake. Fiskerstrand bommet regelrett på ballen, og veteranspiss Christine Sinclair scoret sitt 169. landslagsmål. Det var sannsynligvis et av de enkleste.

Ti minutter senere kom utligningen, da en fæl norsk tversoverpasning gikk rett til Janine Beckie. Hun satte enkelt inn 2-2.

Avgjort

Bare to minutter senere samarbeidet Canadas innbyttere om 3-2-målet. Maegan Kelly la inn fra høyre, og mellom de norske stopperne stormet Adriana Leon fram og scoret.

Norge reiste seg etter et beksvart kvarter, men greide ikke å skape store sjanser til å berge et resultat.

– Det var to helt forskjellige omganger i dag. Vi var ikke gode nok etter pause, og da taper vi. Vi må luke bort feilene, sa landslagssjefen.

Nederlaget gjør at Sjögren avslutter året med seks seirer, to uavgjorte og åtte tap. EM-sluttspillet ble en fiasko med tre strake tap og null norske mål. Norge er også på etterskudd i VM-kvalifiseringen etter det bitre overtidstapet i Nederland i oktober.

Utfordringene står i kø for Sjögren ved inngangen til et år som kan føre til at Norge for aller første gang må bli hjemme fra et VM-sluttspill for kvinner. En liten opptur ble det likevel tirsdag, da Nederland avga poeng mot Irland i VM-kvalifiseringen.