I dette laget er det ingen som går heim frå trening utan eit smil om munnen (abo)

Damelaget til Valestrand Hjellvik er berre litt over eitt år gamalt. – Me bygger opp laget stein for stein, fortel den uortodokse trenaren, Henrik Nygaard.

Me skrur tida tilbake til slutten av april 2019.

Valestrand Hjellvik sine damer står spente og klare heime på Furubakken mot Dale i femtedivisjon – lengre ned i divisjonssystemet kjem du ikkje.