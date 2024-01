Bestemor Berit stolt over Jørgen sine trenarbragder: – Eg er litt Tromsø-fan i dag

Måndag blei det kjend at den halvt ostringen Jørgen Vik (33) er ny hovudtrenar for Tromsø IL.

No betyr det at to av dei tre beste laga i Eliteserien har trenarar med klare røter i vårt område.