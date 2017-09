Begge lagene spilte offensivt og hadde en god del sjanser i løpet av kampen.

Etter 72 minutter scoret Avaldsnes på et hjørnespark. Arna-Bjørnar klarte ikke å stoppe Andreia Rosa De Andrade fra Brasil, som dunket ballen rett inn i mål.

Regn påvirket prestasjon

NRK-reporterne kommenterte det tunge regnet og mente det var «heftige forhold» for spillerne.

Banen var klissvåt og spillere fra begge lag sklei ofte i løpet av kampen. Det var ingen tvil om at dette påvirket prestasjonen, men til syvende og sist ble kampen avgjort av ferdighet.

Arna-Bjørnar hadde en målsjanse i det første minuttet av kampen, men målvakt Katlynn Fraine fra USA reddet ballen. Like etterpå prøvde Josee Nahi å score, men skjøt for høyt.

Arna-Bjørnar mistet litt tempo utover første omgang mens Avaldsnes dominerte og hadde flere målsjanser.

Økende spenning

I andre omgang spilte begge lagene jevnere. Lagene var aggressive, men det var ikke før Avaldsnes scoret det første målet, at kampen trappet seg skikkelig opp.

Arna-Bjørnar kjempet hardt for å utligne stillingen, men hadde ikke hellet med seg. Rødtrøyenes målvakt Alyssa Rose Giannetti presterte svært godt, til tross for den våte ballen som var lett å miste taket på.

Skuddet fra hodet til Andreia Andrade var derimot vanskelig å forutse, og kampen endte med 1-0 til Avaldsnes.

Avaldsnes er videre til cupfinale mot Vålerenga. Kampen spilles på førstkommende onsdag, 4. oktober.

Fornøyd med innsatsen

Trener for Arna-Bjørnar, Morten Røssland, bekrefter at laget gjorde det bra i andre omgang, men at været preget laget.

- Vi var veldig uheldig med været. Vi takler jo regn og vind, men når banen har overvann blir det vanskelig. Jeg er helt sikker på at det hadde gått annerledes om ikke, og det kunne kanskje blitt et annet utfall, sier Røssland til Bygdanytt.

Treneren mener laget var godt forberedt og at de hadde ei god treningsuke før kampen.

- Vi har lagt ned mye arbeid og jeg er fornøyd med lagets innsats.