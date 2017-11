Arna-Bjørnar J19 var favorittene for fredagens cupfinale for de aldersbestemte lagene på Telenor Arena.

Mens Arna-Bjørnar har vært i finalen to ganger tidligere, er det første gang i NM-finalen for Ålesund-laget Fortuna. Og for sistnevnte ble det en eventyrlig seier, mens Arna-Bjørnar måtte dra hjem uten gullet.

– Det er ikke noe kjekt, sier kaptein Karoline Haugland etter kampen er over.

– Skuffet, sier trener Anitra Lid.

Drømmestart

Det var en drømmestart for Arna-Bjørnar J19 i første omgang av cupfinalen. Etter bare åtte minutter driblet Karoline Heimvik Haugland seg vakkert innover i 16-meteren og banket ballen opp i nettaket.

Med 1-0 så det ut til at Arna-Bjørnar hadde makten, men Fortuna kjempet seg tilbake og viste styrke. Karoline Heimvik Haugland slår en pasning tilbake til Leah Sophie Wohlgemuth Wergeland. Hun misser på dempingen og ballen går forbi. Fortuna-spiller Kari Erstad Skovly ser sjansen og tupper ballen forbi Torstensen i Arna-Bjørnar-målet.

Knappe to minutter senere sørger Fortuna for nok et mål etter at Vivian Ronahi Saadi banker ballen i mål fra drøyt 20 meters hold.

Fredrik Hagen, NTB

Tøff konkurranse

Det ble en nervepirrende andreomgang for Arna-Bjørnar. Med flere målsjanser for rødtrøyene var håpet at A-B igjen skulle ta ledelsen, men et tøft forsvar fra Fortuna gjorde jobben vanskelig.

Selv til de siste minuttene gikk spenningen på om Arna-Bjørnar skulle klare å sikre seg et siste mål og utligne 2-2.

Fortuna ble for tøffe og Arna-Bjørnar måtte seg seg slått med stillingen 2–1 til Fortuna.

– Vi trøkker på i andre omgang, men vi klarer ikke å ta sjansene. Dette er ikke noe kjekt, sier Karoline Haugland til Bygdanytt etter at kampen er blåst av.

Skuffet trener

– Det er ikke så mye å si. Vi er utrolig skuffet, sier Anitra Lid, trener for Arna-Bjørnar.

Laget hadde rikelig med sjanser, men bare en gang klarte de å sikre målet.

– Vi mistet konsentrasjonen, men vi hadde troen på at vi skulle klare dette. Vi trodde vi skulle klare å snu til det siste sekund, sier treneren.

– Var det nerver som spilte inn?

– Nei, det var nok mer frustrasjon og at gjennomføringen ikke ble like god som vi hadde tenkt. Vi hadde likevel rikelig med muligheter til å ta hånd om dette, sier hun.

Arna-Bjørnar J19 ble omtalt som favorittene før kampen. Det gjør det ekstra surt at gullet gikk til Fortuna.

– Vi burde ha fikset det. Spesielt når kampen starter slik og vi har overtaket. Da er det grådig surt.

Fredrik Hagen, NTB

Fakta: Lagoppstillingen: Arna-Bjørnar J19: Karoline Myklebust Torstensen, Leah Sophie Wohlgemuth Wergeland, Elise Isolde Stenevik, Vilde Nesbø Ådland, Kristine Karstad, Andrine Mo, Karoline Heimvik Haugland, Thea Bjelde, Rikke Bogetveit Nygaard, Synnøve Thode Arefjord og Emilie Naustnes. Innbyttere A-B: Malin Garnes, Amalie Jordan, Lisa Vågenes Wille, Ingrid Vik Larsen, Rebecca Mccormack og Ingrid Tangen. Fortuna J19: Marthe Bjørhovde, Cecilie Otterlei, Kristine Gulbrandsen, Helena Lyngset Vattøy, Stine Osvold Muri, Ida Skaar Kroken, Anna Elise Fjørtoft, Ingrid Vatne, Malin Skulstad Sunde, Kari Erstad Skovly og Vivian Ronahi Saadi. Innbyttere Fortuna: Lisa Petrine Raknes, Stine Mårstøl Reite, Nora Myklebust Ferstad og Eva Ulriksen Hormazabal.

Lærer fra kampen

Med siste år igjen på J19-laget ville det smakt ekstra godt med gull for Karoline Haugland.

– Stemningen er amper. Nå er folk skuffet og lei seg. Det hadde absolutt smakt med gull i dag, sier hun.

Haugland beskriver det som en nervepirrende kamp. Og selv om det ble tap, tar hun og resten av laget med seg viktig lærdom.

– Vi må klare å omstille oss når ting ikke går helt veien. Vi må klare å holde hverandre oppe, fastslår hun.

Selv om det ikke gikk veien for Arna-Bjørnar J19, synes Haugland det er stort å få spille i finalen.

– Ja, det har vært kjempegøy. Det er kjekt å få oppleve den. Selv om det ble tap, så har det vært en veldig fin og kjekk opplevelse.