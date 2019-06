– Vi er så lettet. Det var tøft å stå på sidelinjen etter denne dramatiske kampen, sa trener Martin Sjögren etter kampen, som Norge vant 4–2 etter straffekonkurranse.

Norge ledet 16-delsfinalen mot Australia i VM etter en flott scoring av Isabell Herlovsen etter det 31.minutt, men Australia kjempet seg inn i kampen og fikk et hjørnespark snaue ti minutter før slutt.

Millimeter unna seier

«Corner i mål» er det noe som heter, og Kellond-Knight skrudde ballen rett i mål.

Norge slet med å få sitt offensive spill til å stemme, men etter hvert så vi for første gang i VM et lag som forsvarte seg med to kompakte firere, og Australia fikk det vanskeligere med å skape noe.

En friskmeldt Graham Hansen løp utrettelig, viste tekniske finesser og kom til en lang rekke avslutninger, men fikk ikke ballen i mål.

På overtid var hun så nær å bli matchvinner som det går an, og hun kom til flere sjanser i ekstraomgangene der Bøe Risa likevel sto for den største med sitt tverrliggertreff.

Overlegne i straffekonken

Australia var lenge det beste laget, men Norge avsluttet best og hadde skudd både i stolpe og tverrligger på 1-1. Til sist måtte avgjørelsen falle i straffesparkkonkurranse, og der viste de norske seg som de beste.

- Jeg synes straffene viser hvor god selvtillit denne gjengen har. Stemningen og moralen i laget er helt sykt bra, sa Caroline Graham Hansen til NRK etter kampen.

- Men jeg lider litt med Australia for det er tungt å tape på straffer, sa landslagssjef Martin Sjögren.

- De sliter og sliter, og kjemper og kjemper. Vi kunne ha avgjort det tidligere, men jeg er kjempefornøyd med at vi gikk videre. Det er så satans deilig å kunne bli værende i Frankrike, sa Sjögren videre.

Torsdag er det kvartfinale i Le Havre.