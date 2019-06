Norge tapte 3–0 mot England i kvartfinalen i Le Havre torsdag kveld.

Dermed blir det ingen medalje eller OL-plass i Tokyo neste år.

Da Bygdanytt tok en prat med statsminister Erna Solberg like før kvartfinalen hadde regjeringssjefen troen på norsk suksess.

– Jeg synes vi har et bedre forsvar enn England, og tror at vi skal komme oss til semifinalen. Men jeg så England mot Kamerun, og de har absolutt et angrepsvillig lag. Det blir spennende, sa Solberg.

Spennende ble det ikke i Le Havre.

Anders Totland

Reddet straffe

Jill Scott, Ellen White og Lucy Bronze scoret målene som betyr at Phil Nevilles lag reiser videre til semifinale i Lyon.

Ingrid Hjelmseth reddet i sin siste landskamp straffespark fra Nikita Parris etter at Maria Thorisdottir ble straffet for armbruk. Dermed hindret hun firemålstap.

Norge kom under rett etter avspark og greide aldri å reise seg helt etter den smellen. Laget kjempet tappert og skapte i begynnelsen av 2. omgang noen store sjanser til å redusere Englands tomålsledelse, men Bronzes kanon i nettaket punkterte kampen for godt.

Norge ga aldri opp, og Lisa-Marie Utland og Isabell Herlovsen hadde gigantsjanser til å score et trøstemål.

Med tapet er ikke bare medaljedrømmen knust. Norge kommer heller ikke til OL. Bare tre europeiske lag får være med der, og det betyr at halvparten av årets VM-kvartfinalister må se sommerlekene på TV.