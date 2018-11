Ingunn Gatland Jacobsen og Geir Egil Roe blir tildelt utmerkelsen først og fremst for deres mangeårige arbeid med mangekjemperen Martin Roe som i år har satt norske rekorder i 10-kamp med 8228 poeng, i lengde innendørs med 7.81 og i 7-kamp innendørs med 5951 poeng. Han ble nummer seks under EM i Berlin. Ingunn har vært hovedtrener, men Geir har også hatt ansvar for deler av treningen og sammen har de utgjort en trener-duo.

Ingunn har også gjennom mange år virket som klubbtrener i IL Fri. Her har hun ført frem utøvere til medaljer på alle plan i norsk friidrett. Hun virker stadig som klubbtrener for klubbens yngre utøvere. Hun har også vært en av kretsens trenere under kretsprosjektet de siste to årene og før det var hun ansvarlig for kretstreninger i kast. Uten Geirs medvirkning ville et slikt engasjement vært umulig. Ingunn og Geir er også gode forbilder for andre trenere. De utviser en seriøsitet som kan være til etterfølgelse når det gjelder å følge opp utøverne. De er også engasjert i «Idrett uten alkohol» hvor Martin er en hjemlig frontfigur