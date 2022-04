Fitness-Hanne klinka til: – Det kom nokre tårer

Hanne Eide hos Aktiv365 i Indre Arna gjekk i helga til topps i bikinifitness-konkurransen Sandefjord Open.

Einaste skåret i gleda er at faren ikkje var på sidelina for å heia ho fram. Han mista livet i ei bilulukke i fjor. – Han var der alltid for meg, seier Hanne.