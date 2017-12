Det er Norges Fotballforbund (NFF) som opplyser på twitter kven som er nominert til å motta Gullballen på idrettsgallen 6. januar.

Blant dei nominerte er Joshua King, Rune Almenning Jarstein, Tore Reginiussen og Ada Hegerberg, i tillegg til Mjelde.

King spelar for Bournemouth, medan Jarstein spekar forHertha Berlin, Reginiussen for Rosenborg), Hegerberg for Lyon, medan Maren Mjelde spelar for Chelsea.