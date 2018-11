Norges U23-landslag i fotball for kvinner lå under med to mål etter en halv omgang mot Sverige, men vendte til en sterk 3-2-seier i Mjøndalen.

Amalie Eikeland fra Arna-Bjørnar ble den store helten.

Hun gjorde både 2-2-målet i det 73. minutt og vinnermålet i kampens nest siste ordinære minutt.

Sverige fikk en god start da midtstopper Sarah Suphellen fra LSK Kvinner var uheldig og satte ballen i eget mål før det var spilt fem minutter.

Rebecka Blomqvist doblet den svenske ledelsen etter snaut halvspilt første omgang.

LSK-spissen Sophie Haug reduserte før pause og startet den norske opphentingen som ga seier.