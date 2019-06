Norges stopperpar gleder seg til å stange Australias innlegg unna

– At innlegg mot Kerr inne i boksen er deres kanskje fremste gjennombruddsidé behøver man ikke å være analyseekspert for å komme fram til, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB om Australia før lørdagens VM-åttedelsfinale.

Stopperne tar den utfordringen på strak arm.

– Innlegg er min favoritt. Om de ønsker å slå mye innlegg inn i boksen så sier jeg takk for det. Jeg og Maren er veldig gode i lufta, og det er bare å stange unna, sier Maria Thorisdottir.

– Sa Maria det? Det er herlig å høre. Hun har en viktig rolle der inne, og det passer henne ganske bra med innleggsspill. Maria og Maren har vært veldig gode sammen, så vi kjenner oss trygge på at vi kan håndtere innlegg, sier Sjögren.

Selvtillit

– Jeg og Maria har vært i veldig god flyt, men det ligger steinhardt arbeid bak i hver kamp, og vi må forberede oss like godt som vi pleier. Vi skal ta med oss den gode selvtilliten vi har inn i kampen. Det blir selvfølgelig tøft, for Kerr er jo blant de beste spissene, sier lagkaptein Mjelde.

Det var mye snakk om Wendie Renards hodestyrke før kampen mot Frankrike, men Mjelde håndterte henne så hun aldri ble farlig for Norge. Likevel var det bare på dødball midtstopperen gikk fram, nå gjelder det en spiss som jager muligheter hele tiden.

– Vi må passe på hele veien. Det er innleggsspill Australia er best på, og der er hun god. Det handler om å være orientert og klar over hvor andre spillere er.

Mjelde liker også makkerens melding om de australske innleggene, at hun gleder seg til å stange dem unna.

Gull verd

– Det er absolutt en av Marias styrker. Vi utfyller hverandre ganske bra. Marias duellkraft i boksen er gull verd for oss. Vi er gode der begge to, og jeg skjønner at hun sier det, sier kapteinen.

– Det er kjekt at det har gått så bra for meg og Maren i VM. Vi må fortsette med det vi har gjort til nå, og det er ikke bare Sam Kerr vi skal konsentrere oss om. Australia har 11 spillere på banen, og vi må stoppe dem alle, sier Thorisdottir.

Det har vært en lang VM-leir, og stopperduoen har spilt hvert minutt til nå, men de føler seg verken slitne eller leie.

– Vi er flinke til å bruke tiden godt mellom kampene, hvile og restituere bra. Vi har et fantastisk medisinsk team som hjelper oss å bli klare til neste kamp, og så er vi flinke til å holde humøret oppe. Det er ikke bare taktikk og alvor hele tiden, vi leker også litt på trening, sier Thorisdottir.

Etter lørdagens kamp bærer det nordover, men stopperne vil gjøre alt for at neste stopp blir Le Havre og ikke Norge.

– Selvfølgelig er det målet. Det er nå det virkelig begynner å dra seg til. Det blir tøft, men det er fullt overkommelig å greie det, sier Mjelde.