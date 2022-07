Nå starter Maren Mjelde og Norges ferd mot EM-medalje

Endelig er det EM-start – der Norge er i gruppe med vertsnasjonen England.

– Jeg er veldig glad for å være her. Det betyr mye for meg å sitte her i dag. Jeg har ofte tvilt på at det ville skje, men 15 måneder med veldig hardt arbeid ligger bak når jeg spiller, sier Maren Mjelde før det hele braker i gang.