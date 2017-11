Tirsdag bekreftet den tyske storklubben signeringen av den landslagsprofilen fra Åsane. Minde opplyste selv i forrige uke at hun forlater svenske Linköping.

Den tidligere Arna-Bjørnar-spilleren har signert en avtale med Wolfsburg som strekker seg fram til sommeren 2019.

25-åringens overgang er formelt i orden når det internasjonale overgangsvinduet åpner 1. januar, men allerede i desember slutter hun seg til sin nye klubb.

– Helt siden jeg var liten, har jeg drømt om en gang å spille i Tyskland. Wolfsburg er en klubb jeg har stor respekt for, sier Minde.

– Jeg er takknemlig for å ha fått denne sjansen, og jeg gleder meg veldig til å bli kjent med mine nye lagvenninner, tilføyer hun.

Stolt

Klar for den tyske storklubben er også portugisiske Cláudia Neto.

– Vi er svært glade for at vi kan få to spillere med så stor internasjonal erfaring som Kristine og Claudia gratis, sier trener Ralf Kellermann.

Minde var på utgående kontrakt med Linköping og går gratis til det tyske mesterlaget som nylig sikret seg plass i kvartfinalene i mesterligaen. Italienske Fiorentina ble slått i åttedelsfinalen.

Linköping er for øvrig også kvartfinaleklar. Minde scoret det svenske lagets annet mål da Sparta Praha ble slått 3-0 i returkampen i forrige runde.

Norsk kvartett

I forrige uke takket den norske landslagsprofilen for årene hun har hatt i Linköping.

– På fire år har det blitt fire gull, to sølv og to bronser, og jeg har blant annet blitt en mer stabil, målfarlig og erfaren spiller, skrev hun på sin Instagram-profil.

Nå går ferden videre til tysk fotball.

Ved siden av Caroline Graham Hansen spiller også Marie Dølvik Markussen og Synne Jensen i Wolfsburg. Sistnevnte er på lån i Stabæk.