Mjelde har «landet» i Arna etter hektiske VM-uker: – Jeg slapper best av når jeg er hjemme

Etter noen intense VM-uker «Down under», nyter Maren Mjelde noen fridager på hjemmebane.

– Først måtte jeg komme meg over en jetlag, ti timer forskjell. Det var mye bedre å gå denne veien her enn å reise ned til New Zealand.