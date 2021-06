Sjekk fyldig bildeserie frå Idrettsparken: – Jo fleire me kan ha i idretten, jo betre er det.

Då Trond Mohn fekk nyss i at Arna-Bjørnar måtte ta 800 kroner per elev for å delta på fotballskule, opna han lommeboka. No leikar, dansar og speler tusenvis av barn og unge i heile bergensregionen.

– Den gir så mykje, både kameratskap og helse. Jo fleire me kan ha i idretten, jo betre er det, kjem det frå milliardæren.