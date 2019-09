Torsdag ble de 55 nominerte til verdenslaget presentert av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) og spillerforeningen FIFPro.

Arnabu Maren Mjelde var Norges kaptein i sommerens VM. Chelsea-spilleren fikk sesongen ødelagt av skader, men spilte første semifinaleoppgjør da det ble mesterligaexit mot Hegerbergs Lyon.

De to andre nordmennene nominert er Ada Hegerberg, som har hatt en strålende sesong for franske Lyon og Caroline Graham Hansen, som leverte varene for tyske Wolfsburg.

Det er første gang FIFA og FIFPro står bak kåringen sammen. FIFPro har tre ganger tidligere kåret verdenslaget. Hegerberg fikk plass på 2016-laget.

Hvem som får plass, avgjøres av profesjonelle fotballspillere verden over. Én målvakt, fire forsvarsspillere, tre midtbanespillere og tre angrepsspillere får plass på laget.