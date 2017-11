Sjekk fotballklubben sine spenstige planer

– Dette er noe som skal kunne brukes av svært mange og til all mulig aktivitet, sier leder Ove Håland i Valestrand Hjellvik Fotballklubb.

Det hele startet i 1999. Klubben måtte ha en avlastningsbane og jobbet med forskjellige tiltak. Så gikk årene, og klubben vokste seg bare større og større.

– Etter hvert som årene har gått har vi funnet ut hvilke behov som trengs – og det er noe å vokse i. Når vi var så heldige å få et areal på 45 mål i gave, så er vi veldig klar for å bygge noe som gir oss rom til å vokse, sier han.

– Gedigent!

Den kommende stadion har fått navnet Valestrandsparken. Her blir det mye rom for idrettsglede og nesten 5000 sitteplasser til ivrige publikummere.

– Det er jo gedigent i dag, men om noen få år så er det kanskje ikke det. En vet aldri, påpeker Håland.

Mads René Trellevik

– Hva skal Valestrandsparken inneholde?

– Det er ikke hogget i stein. Du har jo Sogndal sin arena med mye forskjellig. Det er en slik sjanger vi tenker, flerbruk.

For hele Osterøy

Valestrand Hjellvik-trener Frank Hansen er overbegeistret over prosjektet.

– Det er helt fantastisk! Dette er noe hele øyen trenger og vil være til gode for alle, fastslår han.

Også sportslig ser han at Osterøy vil tjene på å få en slik arena å trene på.

– Det blir mye bedre treningsforhold. Skal du spille fotball innendørs må du til Vestlandshallen og der er det umulig å få tid. Dette vil heve utviklingen for fotballen på Osterøy, sier han og tilføyer:

– Kanskje det vil bidra til mer samarbeid innen fotball også. Det må være fristende å få spille på en slik arena.

Arkoconsult AS

250 millioner

De foreløpige kalkylene viser at bygget vil ha en pris på rundt 250 millioner kroner. Hvordan klubben har råd til dette, er en kombinasjon av egenkapital, salg og andre løsninger, svarer Håland.

– Forretningshemmeligheter kan vi ikke røpe, ler han.

– Men det er klart, det må være liv i et slikt bygg og skal vi klare det må vi få med oss andre lag. Her snakker vi ikke bare om aktiviteter, det må bli inntekt. Tanken er å ha mer i driftsinntekter enn i driftsutgifter, som betyr at en må ha sambruk og flerbruk.

Gaven fra styret

Planene ble røpet da fotballklubben feiret 25 årsjubileum, som også ble en feiring av opprykket.

– Disse planene var gaven fra hele styret. Det skulle være høydepunktet på festen, men så fikk vi et opprykk i fanget og ble satt i skyggen, humrer Håland, som absolutt ikke kan klage over det.

Neste trinn i prosessen med å få realisert Valestrandsparken, er planprosessen.

– Vi må jo få lov, men som ungene sier: Dette er langt ut i skauen. Og det må jo være et bra utgangspunkt, påpeker han.

Fem år til

Går alt lekende lett, ser fotballklubben for seg spaden i jorden om tre år og deretter to år på selve byggingen.

Området fikk Valestrand Hjellvik FK gratis av Eiendomvest AS, der Håland selv er daglig leder.

– Det er en vurdering gjort av styret, og det finnes mange gode grunner fra Eiendomvest sitt styremøtereferat som viser at dette var en god idé. Det er slik aktivitet vi ønsker å ha i området.