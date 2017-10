Harstad-laget har ikke tatt poeng siden 13. august. Onsdagens kamp mot Arna-Bjørnar på Arna idrettspark endret ikke på det.

Allerede etter 11 minutters spill startet Ingrid Stenevik målfesten, da hun sendte rødtrøyene opp i føringen.

Deretter doblet Amalie Eikeland til 2-0 et par minutter før hvilen og puttet like godt også 3-0 et stykke ut i 2. omgang.

Kaya Meby Steen

Arna-Bjørnar-spillerne oste av vilje og scoringslyst. Den neste som fikk full klaff var innbytter Thea Bjelde, som økte til 4–0 et kvarter før slutt.

Målfesten mot Medkila, som kun har tatt to poeng så langt denne sesongen, endte ikke før lagets toppscorer Josée Nahi og Ingrid Altermark sikret henholdsvis 5–0 og 6–0.

Seks poeng opp til bronsen

Etter kampen var trener Morten Røssland tydelig fornøyd med responsen jentene ga etter det sure cupnederlaget mot Avaldsnes i helgen.

– Vi var slitne både mentalt og fysisk etter Avaldsnes-kampen. 6–0 er et greit resultat selv om Medkila, til tider, viste god motstand i starten. Etter det første målet var det ganske grei plankekjøring for oss, forteller Røssland som nå kan se oppover på tabellen.

Rødtrøyene er nå på femteplass, seks poeng bak Stabæk som ligger på bronseplass. Røssland mener mye skal klaffe om det blir medaljefeiring på Idrettsparken etter siste seriekamp.

– Vi må vinne de tre resterende kampene, samtidig som Stabæk må snuble, men alt kan skje i fotball. Vi hadde sjetteplass som målsetting da sesongen startet, og der er vi i rute. Sjetteplassen vil gi oss treningsleir på La Manga hvor god motstand venter. Vi kommer til å gi jernet, avslutter Røssland til Bygdanytt.