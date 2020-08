Nå er høstrutene her

Foto: Anders Totland (arkiv)

Fra og med mandag 10. august er det høstruter som gjelder på buss, bybane og båter i Bergen og omegn. Bybanen har også startet å gå til og fra Byparken igjen etter sommerens arbeid. De nye rutene kan du finne her.

PS: Koronarestriksjoner gjelder fremdeles i kollektivtrafikken. Det kan du lese mer om her.