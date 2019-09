Bygdanytt sitt opplag går samla sett opp med 125 frå 5030 andre halvår 2018 til 5155 første halvår 2019.

– Heilt vilt! Dette er jubeltal, sier ansvarleg redaktør, Eirik Langeland Fjeld.

Rekord

– Aldri før i historia har so mange lest Bygdanytt! Vi sat "all time high"-rekord med Bygdanytt-opplaget i fjor. Dette er fantastisk!

Det siste året er arbeidet i Bygdanytt omorganisert, slik at dei digitale oppgåvene står i sentrum. Det er i dei digitale kanalane avisa no veks.

– Journalistikken vår skal ha eit solid og berekraftig, økonomisk fundament å stå på den andre sida av det digitale skiftet. Utviklinga i Bygdanytt er særs gledeleg, og framtida ser lys ut for avisa. Dette går rett veg.

Med slike tal, er det lov med litt skryt til både journalistar og marknadsavdeling.

– Dette er litt av ein gjeng, slår redaktøren fast.