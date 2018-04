Fra tirsdag 3. april til og med torsdag 19. april må reisende ta bussen fremfor toget.

Årsaken er at Bane Nor skal arbeide på jernbane mellom Voss og Bergen på hverdager. I denne perioden blir det buss for tog mellom klokken 09.10 og 14.55.

Følgende linjer er berørte:

Bergen-Arna

Arna-Bergen

Bergen-Voss/Myrdal

Myrdal/Voss-Bergen

Bergen-Oslo S

Oslo S-Bergen

Dette skal de gjøre

Bane Nor advarer om at det både er farlig og forbudt å ferdes i eller nær sporet.

– Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog på sporet når som helst, skriver Bane Nor i en pressemelding.

I tiden fremover skal de blant annet jobbe med tverrpassasjer mellom den nye og den gamle Ulriken tunnel. Det blir også kontroll av signalanlegg på Bergen stasjon, i Ulriken tunnel og på Arna stasjon.

I tillegg skal det elektriske anlegget langs banen kontrolleres. Også nødlysene i tunneler skal bli kontrollert.

Videre skal flere spor på Bergen stasjon få nye sviller.