– Det er et værskifte på gang, bekrefter meteorolog Haldis Berge ved Meteorologisk institutt.

Den siste perioden har det vært fine, kalde dager i Arna og på Osterøy. Det er det derimot snart slutt på, skal vi tro meteorologen.

Vanskelige kjøreforhold

– Det vil skye på. Det kommer inn litt nedbør sent i ettermiddag eller kveld, forteller Berge og fortsetter:

– Først vil nedbøren være hvitt, men det går relativt fort over til regn, i alle fall i lavlandet. Det kan være at det snør litt lengre på Osterøy enn i Arna, for den kalde luften henger i jo lengre du kommer inn i fylket.

– Er det fare for vanskelige kjøreforhold?

– Ja, når du først får hvit nedbør og kaldt vær, og så en overgang til mildvær og regn, så kan det bli litt vanskelig innimellom. Jeg har ikke sendt ut obs-varsel, men det kan bli vanskelige kjøreforhold i ettermiddag, konkluderer hun.

Syv-åtte grader

Natt til lørdag vil det regne og en mildere luft melder sin ankomst. Det betyr at lørdagen blir varmere enn hva vi har opplevd tidligere denne uken.

– Vi kan få syv-åtte grader midt på dagen lørdag og det vil regne opp til 1000 meters høyde, forteller hun.

Lørdag starter trolig med regnvær, før det går over til lett nedbør lørdag kveld og natt til søndag. Ukens siste dag går gradene ned igjen og byr dermed på lavere snøgrense.

– Ja, da er snøgrensen kommet ned til 300-500 meter. Og på mandag blir det enkelte sludd- eller snøbyger, forklarer Berge.

Liten kuling i fjellet

Det er ikke ventet spesielt mye vind denne helgen. Fredag byr på nordøstlig bris, som dreier seg over til sørlig bris på ettermiddagen. Det samme gjelder lørdag.

– Lørdag ettermiddag kan det bli vestavind, og i fjellområdene kan det bli perioder med liten kuling lørdag kveld.

Også søndag blir det bris i lavlandet og perioder med liten kuling i fjellet, men med en nordvestlig vindretning.

Hvordan været blir til neste uke, tør ikke Berge spå ennå.

– Det blir for usikkert, konkluderer hun.