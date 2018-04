Veg stengt av steinras

Raset gjekk torsdag i krysset ved Risnesveien 42/Romsloveien 351, opplyser Bergen kommune til BT.

– Vegen er stengt no og i alle fall til over helgen. Vi har hatt geolog på staden og han har vurdert at det ikkje ansvarleg å rydda i terrenget, seier Arild Gundersen, seksjonsleiar for veidrift i Bergen kommune til avisa.

Bilete frå staden viser at fleire større steinar ligg på vegen og at asfalten er skada.

I november i fjor gjekk det eit cirka 10 meter breitt jordras på Romslovegen. Berre ein liten mur stod mellom raset og E16.