– Onsdag og torsdag blir det skikkelig sommervær, sier vakthavende meteorolog Aslaug Skålevik Valved ved Vervarslinga på Vestlandet.

Et høytrykk nord for Stad sørger for at etterlengtede varmegrader inntar Vestlandet. I Arna og på Osterøy starter onsdagen nærmest vindstille.

– Det blir omkring 25–26 grader i dag. Torsdag er det ventet å bli enda varmere, og da kan det nærmere seg opp mot 30 grader, opplyser hun.

Meteorologisk institutt

Sol og lite vind

I juli har Bergen tatt nedbørsrekord og selv om sommeren kommer på visitt, viser prognosene at finværet blir kortvarig.

– Det blir to kjempefine dager. Det er bare å finne frem grillen, solkrem og solbriller, beskriver statsmeteorologen.

Onsdag skal det være veldig lite vind. Med nordlig bris ligger det an til å bli strålende båtvær.

Kortvarig

Allerede sent torsdag og natt til fredag begynner det å skye til i Hordaland.

– Det vil fremdeles føles fint, men så skal det trekke inn et lavere skydekke og natt til fredag vil det komme litt nedbør, sier Skålevik Valved.

Fredag og lørdag viser prognosene at det blir skyet og små mengder nedbør.

– Søndag blir det skiftende skydekke og litt nedbør, men da blir det også lange perioder med sol.