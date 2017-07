– Det er vanskelig å stå her nå og skulle si hvorfor det gikk som det gjorde. Vi kommer nok til å bruke en del tid alle sammen for å finne det ut, sa hun etter lagets tredje strake tap i sluttspillet i Nederland.

Null poeng og null mål er fasit etter de tre kampene, for et lag som hadde tatt medalje i ni av de ti siste EM-turneringene.

Selv ikke landslaget for menn har reist hjem fra et sluttspill uten å ha vunnet iallfall én kamp, iallfall ikke siden 1938, da det var cupspill fra første runde i VM og Norge tapte 1–2 for blivende verdensmester Italia. Selv det laget tok iallfall en scoring med seg hjem.

– Det som har skjedd her er en brutal erfaring. Vi kommer nok til å kjenne på den en stund, sier Mjelde.

En i trynet

Laget mobiliserte etter den skuffende åpningskampen mot Nederland, men fikk en ny nedtur mot Belgia. Igjen jobbet spillerne med hodene, men ingenting gikk Norges vei mandag heller.

– Vi hadde veldig stor tro før kampen på at vi skulle greie å vinne med tre mål, men så fikk vi en i trynet med en gang. Vi hadde jo håpet å få det første målet. Prestasjonen var bedre enn i de to første kampene, men det var ikke godt nok til å vinne. Det er kjipt. Vi håpet iallfall å komme ut av dette med stil, forteller Mjelde.

– Vi har vært så bunnsolide før. Vi har holdt tett bakover og har scoret mål, men nå har det ikke gått vår vei i noen av boksene. Da er det vanskelig å vinne.

Hun skylder ikke på Martin Sjögrens spillidé.

Tar ansvar

– Det er den stilen vi har brukt i hele år. Man kan si at ting ikke har fungert i dette mesterskapet, men jeg føler at ansvaret ligger på oss spillere. Vi har ikke gjort en god nok jobb, mener Mjelde.

– Jeg synes vi tok tak etter forrige kamp, for vi skapte mer mot Danmark enn vi gjorde i de to første kampene. Det er positivt, men totalt sett kan vi overhodet ikke være fornøyde.

Hun ville ikke kritisere de mange endringene i laget.

– Jeg synes man må bruke spillerne som passer best sammen, de som har prestert på trening, og lete etter konstellasjonene som fungerer. Mange har fått prøvd seg, og mange har fått erfaring, som man må lære av, sa hun.

– Vi depper nå, men vi kan ikke grave oss ned. Vi må prøve å bygge oss opp til en viktig kvalifisering som starter til høsten. Selv om det virker kjipt å stå her i EM og snakke om en kvalifisering i høst, er det faktisk det vi har å se fram til.