Direktesendt debatt og intervju: Fattige kommunar – må det vere slik?

Er det eit nytt opprør frå distrikta på gang? Torsdag kveld sende vi ein digital debatt på Bygdanytt.no. Sendinga er no gjort tilgjengeleg i opptak (ps: Vi hadde litt lydproblemer innleiingsvis)

I tillegg til Osterøy-politikarar var Osterøy-rådmann Ingvild K. Hjelmtveit og forskar Eirik Magnus Fuglestad (Ruralis) invitert. Foto: Frå livesendinga

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

TRYKK HER for å få tilgang til sendinga. (Sendinga fungerer på både PC, nettbrett og mobil – men ein må gjerne trykke og snu litt på skjermane på to sistnemnde).

Les mer om arrangementet her – og om møterekkja Bygdapraten. Oppsummeringssak frå møtet 28. januar kan du lese her.