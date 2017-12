Kan gå mot nytt ekstremvær på Vestlandet

Lavtrykket som fører til det dårlige været kommer fra Skottland, og er døpt «Caroline» av britiske meteorologer. Det er dette uværet som nå er på vei til Norge.

Verst blir det nok en gang i Hordaland og Rogaland, men ifølge Meteorologisk institutt kan også Sogn og Fjordane og Sunnmøre bli truffet av et heftig uvær.

Meteorologisk institutt har allerede området under intensivert observasjon, såkalt Fase A-varsel, på grunn av de voldsomme nedbørsmengdene som fosser ned over de to fylkene. Og nå kan det bli enda verre, med vindkast opp mot 40 meter i sekundet.

Full storm

– Det begynner torsdag kveld, med sørvestlig vind opp i full storm styrke på kysten av Rogaland og Hordaland. Når lavtrykket har passert, skifter vinden til vestlig og nordvestlig retning. Det vil føre til full storm, muligens også sterk storm, i de samme fylkene, sier meteorolog Anne-Mette Olsen ved Vêrvarslinga for Vestlandet til yr.no

Det nyeste varselet inkluderer også stormvarsel for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland. Det vil bli full storm i fjelltraktene. Flere fjelloverganger kan måtte stenge.

Ras og stengte veier

Både i Rogaland og Hordaland meldes det om sterk nedbør og tiltakende vind torsdag ettermiddag.

I Norheimsund i Hordaland har det gått flere jordras og en garasje er blant annet tatt av raset. Det er ikke meldt om noen skadde. På Osterøy omkom en kvinne da et bolighus ble tatt av ras torsdag morgen.

Trøbbel hos NSB og Bane Nor

NSB og Bane Nor sliter også med værforholdene. Bergensbanen har hatt flere stengninger i løpet av dagen og er nå stengt mellom Bulken og Evanger på grunn av rasfare. Dette berører lokaltoget mellom Bergen og Myrdal og regionstoget mellom Oslo og Bergen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om flom på oransje nivå 3 – det nest høyeste – i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av den kraftige nedbøren og snøs, melting. I ytre strøk er varselet gå gult nivå, ett nivå lavere.