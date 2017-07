Her er lesarane sine sommarbilete

Så langt i sommar har Bygdanytt fått om lag 600 bilete frå lesarane.

Og det er framleis ikkje for seint å dele dine sommarbilete med oss!

#BNsommar17: Ser du nokon kjente fjes?

Vi ønskjer nemleg å dele lesarane sine bilete denne sommaren.

Gjer du noko kjekt i sommar? Har du tatt eit morosamt bilete? Har du eit blinkskot på lur?

Del biletet ved å merke det på Instagram med #bnsommar17.

Du kan også sende bileta på e-post til bn@bygdanytt.no eller ved å sende oss ei innboksmelding på Facebook-sida vår.

