Bergen fengsel avd. Osterøy ligger på øya Ulvsnesøy i Sørfjorden, og er et soningstilbud med 31. plasser. Ni av disse er for kvinner.

Det er Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem som eier øya og bygga.

I 2017 sa stiftinga opp leieavtalen med kriminalomsorgen.

Både innsette og ansatte reagerte på dette.

En av utfordringene med et mulig salg, er at bygningsmassane er gamle og har behov for oppgradering. De nyeste byggene er fra 1960-årene.

22. januar 2018 kom nyheten fra ledelsen i Kriminalomsorgsdirektoratet om at fengselsdrifta blir avviklet fra 1. juli 2019.

De ansatte reagerte kraftig på at avgjørelsen var tatt uten at de fikk komme med innspill, og at avgjørelsen var tatt før konseptvalgutredelsen (KVU) for den samla fengselsdriften i region vest er avsluttet.

Kort tid etter kunne Bygdanytt fortelle at Osterøy-ordførar Jarle Skeidsvoll (KrF) hadde vært i kontakt med stiftelsen for å lufte tankene om at Osterøy kommune kunne kjøpe øya.

I april 2018 ble det kjent at opposisjonen på Stortinget mener at regjeringen ikke bør legge ned soningstilbudet på Ulvsnesøy. De fikk flertall for at regjeringen ikke skulle legge ned tilbudet før Stortinget hadde fått en full oversikt over konsekvensene av en eventuell videreføring av fengselsdrifta.

I det reviderte nasjonalbudsjettet har derimot regjeringa gått imot stortingsfleirtallet i saka.

Mandag kom regjeringens budsjettproposisjon, der det kommer frem at regjeringen vil at driften ved Ulvsnesøy bør stanses når gjeldene leieavtale utløper.